Derby rocambolesco al Pinto. Finisce 3-2 per la Casertana

Finisce 3-2 per la Casertana il derby contro L’Aversa valido per la coppa Italia. Una vittoria che permette alla squadra rossoblu’ di proseguire il suo percorso in coppa. Nel prossimo turno ci sarà la sfida con il Francavilla, una partita che tornerà a giocarsi dopo quelle della passata stagione dove i falchetti persero entrambe le sfide. Insomma una sorta di tabù da sfatare. Una vittoria che fa bene al morale in vista della trasferta di domenica, dove si dovrà provare a vincere per cominciare a sperare nella rimonta sul Sorrento.