Detenuti realizzano i premi per il primo Trofeo San Pietro Apostolo

Portico di Caserta- Lo sport continua ad essere protagonista di successo nel comune casertano. Si è svolto, infatti, dal 14 al 27 luglio a Portico di Caserta il 1° Trofeo San Pietro Apostolo organizzato dall’APS “Riforma del Pensiero”. Il torneo di calcio ha visto il trionfo della squadra dei GALACTICOS, secondi classificati SCARSENAL e terzi sul podio PVN TEAM.

A vincere sono stati soprattutto la cordialità ed il rispetto dentro e fuori dal campo.

La serata conclusiva è stata una serata di premiazioni e di grande festa. Perché a Portico lo sport si declina non solo come attività fisica e competizione ma sana, ma soprattutto come aggregante sociale in primis per i più giovani, ma con loro aprendosi ad altre realtà.

Non è la prima volta che a queste lodevoli iniziative in città partecipano l’Organizzazione Penitenziaria Militare ed il Carcere Militare.

Per questo torneo i ragazzi sono stati omaggiati con manufatti realizzati per l’occasione dai detenuti. Mondi lontani che si incontrano grazie ad un torneo, esperienze che si scambiano e che contribuiscono a crescere e a riflettere su entrambi i fronti. Al centro una comunità via, attiva, operosa, la comunità di Portico di Caserta che durante l’anno crea tante occasioni per far parlare di sé, sempre in positivo.

Tutti gli organizzatori, in primis l’APS “Riforma del pensiero” e tutti i partners che hanno collaborato, il centro New Olimpia Center di Giovanni Piccirillo, l’ APS “Tradizion Cant e suon”, alla ASD Gym Fitness Center, l’ASD Soccer Macerata e l’ASD Maria SS della Libera e San Tammaro vogliono ringraziare Il comandante dell’Organizzazione Penitenziaria Militare Col. Giancarlo Sciascia e il Comandante del Carcere Militare T. Col. Rosario del Prete, che pongono sempre la loro massima disponibilità nei riguardi di progetti a scopo sociale, specie quando si tratta di bambini ed adolescenti. La loro partecipazione è stato il valore aggiunto che ha reso unica questa prima edizione, improntata sullo sport e su valori quali rispetto ed amicizia. Un ringraziamento anche agli sponsor VENTRANS Group srl, Digital Point fotografo di Giuseppe Cicala e pizzeria I LOVE pizza, sempre sensibili a queste iniziative e fondamentali per il loro apporto.

Buona la prima allora e appuntamento alla prossima edizione