Di Maio a Caserta domenica prossima. I Dettagli.

Domenica prossima Luigi Di Maio sarà in quel di Caserta.

Il ministro degli esteri sarà nel capoluogo, ed in tale occasione visiterà anche San Nicola la Strada, per sostenere i candidati del suo partito che si stanno dando da fare per le prossime elezioni.

Qui, infatti, sono in pieno svolgimento le campagne elettorali per le elezioni comunali, ed il Movimento 5 Stelle è presente con una propria candidata alla carica di sindaco.

A partire dalle ore 18, Luigi Di Maio sarà alla Rotonda di San Nicola la Strada, dove è in programma la presentazione delle liste in campo per le Comunali.