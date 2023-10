“Dialoghi con la Reggia” torna con un nuovo appuntamento lunedì 16 ottobre

Il sondaggio lanciato dall’Istituto in vista dell’incontro online di lunedì 16 ottobre, alle ore 16, sui canali social del Museo, nell’ambito dell’iniziativa “Dialoghi con la Reggia di Caserta”, ha rivelato come interesse prioritario degli utenti il restauro (risanamento conservativo e recupero funzionale) dei torrini della colossale opera di ingegneria idraulica di Luigi Vanvitelli.

I 67 torrini che caratterizzano paesaggisticamente il tracciato dell’Acquedotto Carolino sono elementi in muratura costituiti da vasche interrate, posti lungo l’asse del condotto, con dimensioni fino a 6 metri per 6 metri e altezza variabile da 3 a 6 metri. Hanno funzione di sfiatatoio e sono dotati di porte di accesso per le ispezioni.

Sei di queste strutture che puntellano il percorso dalle sorgenti del Fizzo alla cascata del Parco Reale sono state oggetto di lavori con i fondi a valere sulla legge 77/2006 recante “Misure speciali di tutela e fruizione dei Siti e degli Elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale posti sotto la tutela dell’UNESCO”. Seguirà poi l’importante intervento di riqualificazione previsto dal PNRR.

Candidandosi via mail, si potrà accedere alla diretta sul web con un proprio contributo, della durata massima di 5 minuti, per avanzare proposte o chiedere chiarimenti allo staff museale.

Le richieste andranno inviate via mail a re-ce.comunicazione@cultura.gov.it, entro le 9.30 di lunedì 16 ottobre. Dovranno contenere informazioni circa il contenuto del proprio intervento, i dati anagrafici del richiedente e un contatto telefonico.

Sarà cura della Reggia di Caserta, nel caso di ricezione di un numero troppo elevato di richieste, selezionare i contributi.

I candidati prescelti verranno contattati e verranno loro fornite tutte le indicazioni tecniche per accedere alla diretta come relatori. Come di consueto, per tutto il pubblico del web, sarà possibile porre domande nei commenti nel corso di “Dialoghi con la Reggia”.