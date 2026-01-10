Diciassettenne stroncato da miocardite virale

Torre Orsaia (Sa). Triste risveglio questa mattina, sabato 10 Gennaio, quando Carlo Nicolella, diciassettenne prossimo ai suoi diciotto anni, non ce l’ha fatta, dopo 48 ore di lotta contro la miocardite virale da cui era stato colpito.

Il giovane era giunto presso l’Ospedale di Sapri, giovedì mattina, intorno alle 9, lamentando forti dolori al torace e, dai primi accertamenti, era fuoriuscito un quadro clinico molto severo, tanto da richiedersi il ricovero immediato in Utic.

Carlo, il prossimo 2 febbraio, avrebbe compiuto 18 anni ed ha lasciato genitori, amici ed un’intera comunità sotto choc e nel dolore, per una scomparsa tanto prematura quanto improvvisa.

Fino a pochi giorni fa, il ragazzo, ricordato da tutti come un ragazzo riservato, tranquillo, gentile, stava organizzando gli ultimi preparativi per i festeggiamenti della maggiore età e, questa mattina, intorno alle 7, invece, solo il vuoto e grande dolore per coloro che lo amavano.

La Procura di Lagonegro ha sequestrato la salma ed aperto un fascicolo.

Potrebbe essere effettuato, nelle prossime ore, l’esame autoptico per chiarire la causa certa del decesso.

L’intero Golfo di Policastro si è stretto intorno alla famiglia, per questa tragedia inimmaginabile.