Dieci anni di amore che corre lontano: Run for Love project Anna Cerbone festeggia una storia di solidarietà

“Dieci anni di passi condivisi, di cuori aperti e di amore messo in movimento. La Run for Love project Anna Cerbone celebra un anniversario speciale che va ben oltre una ricorrenza: è la testimonianza viva di come l’associazionismo possa diventare strumento concreto di beneficenza, adozioni solidali e sostegno reale a chi attraversa momenti di difficoltà.”

Dal primo giorno a oggi, la RfL-pAC ha saputo trasformare lo sport e la partecipazione collettiva in gesti tangibili di solidarietà, tendendo la mano a chi ne aveva bisogno e costruendo, anno dopo anno, una rete fatta di persone, sponsor e sostenitori uniti dagli stessi valori. Un cammino che porta impresso un nome che è diventato simbolo: Anna Cerbone, cuore e ispirazione di un progetto che continua a generare bene. Per celebrare questo importante traguardo, l’associazione ha scelto una cornice d’eccezione. Lunedì 16 febbraio 2026, amici, sponsor, sostenitori della “Corri per Amore” dell’8 dicembre e iscritti si ritroveranno nello splendido Palazzo Marchesale di Casolla Valenzano, dimora settecentesca restituita alla comunità dopo un attento restauro. Un luogo in cui storia e bellezza dialogano con il presente, proprio come fa la Run for Love con il suo impegno costante. La serata sarà un momento di festa e condivisione, tra buffet, musica, sorrisi e goliardia, ma senza dimenticare ciò che da sempre contraddistingue l’associazione: il cuore solidale. Anche in questa occasione, infatti, saranno effettuate donazioni a enti e associazioni, proseguendo un percorso che in dieci anni ha lasciato un segno concreto nella vita di tante persone. Un anniversario che è soprattutto un grazie collettivo: a chi ha creduto, a chi ha sostenuto, a chi ha corso e continua a correre per amore. Perché quando la solidarietà diventa movimento, il bene arriva lontano.