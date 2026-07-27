Dieci anni di degrado in via Montagna, una fogna a cielo aperto. La denuncia

CASERTA – VIA MONTAGNA: 10 ANNI DI DEGRADO, DA 4 SETTIMANE FOGNA APERTA.”UN PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA”

Free Caserta denuncia: roditori, puzza e transenne a terra. I residenti: “Abbiamo segnalato per un decennio, nessuno interviene”

Caserta, 24 Luglio 2026 – È una bomba igienico-sanitaria a cielo aperto. E si trova a Via Montagna, nei pressi del civico 10. Da circa 10 anni i residenti di quella zona convivono con un cedimento strutturale che ha creato un voragine sul marciapiede. Da 4 settimane, però, la situazione è precipitata: la fogna è completamente aperta. Le foto in nostro possesso, scattate nelle ultime ore, mostrano uno scenario allarmante: cumuli di detriti, una profonda cavità sotto il piano stradale, transenne metalliche cadute a terra e nastro bianco-rosso che non delimita più nulla.

“Conviviamo con topi, cattivi odori e paura” ci raccontano i residenti. “Abbiamo segnalato al Comune decine di volte in 10 anni. Un mese fa si è aperta del tutto la fogna. La cosiddetta messa in sicurezza è ridicola: le barriere sono a terra da giorni. Di notte è un pericolo mortale”.

Oltre al degrado urbano, il problema solleva gravi questioni di sanità pubblica. La presenza di roditori e le esalazioni dalla fogna esposta espongono i cittadini a rischi concreti, soprattutto in pieno periodo estivo.

Free Caserta chiede con urgenza:

1. La messa in sicurezza immediata dell’area da parte del Comune di Caserta

2. L’intervento degli enti competenti: ASL Caserta, ARPAC e Protezione Civile

3. L’avvio di un intervento definitivo per risolvere un problema che dura da un decennio

“Non è più tollerabile” dichiara Free Caserta. “Non si può lasciare una fogna aperta per 4 settimane nel 2026. Non si può ignorare una segnalazione per 10 anni. Pretendiamo risposte e fatti immediati. La salute dei cittadini di Caserta non è negoziabile”.

Invitiamo le istituzioni e gli organi di stampa a fare un sopralluogo in Via Montagna per verificare di persona lo stato dei luoghi.