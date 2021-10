Dieci chili di Marijuana presso l’abitazione, tratto in arresto

Orta d’Atella – E’ stato tratto in arresto ad Orta di Atella, in provincia di Caserta un uomo di anni 21, il quale deteneva all’interno del proprio garage della Marijuana.

Questa una breve ricostruzione di quanto accaduto: a seguito di una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo i carabinieri della stazione di Orta di Atella, insieme e con l’ausilio del coordinamento dei Carabinieri di Marcianise, hanno proceduto ad effettuare una perquisizione dell’abitazione.

La perquisizione ha dato immediatamente dei riscontri, all’interno di alcuni scatoloni di plastica, nonchè alcuni barattoli, del vano garage sono stati rinvenuti dei quantitativi di Marijuana, ic’erano infatti dieci chili di stupefacente, insieme ad un bilancino di precisione e una pistola a salve calibro 8 priva di tappo rosso sono stati rinvenuti.

Per quel che concerne le, indagini proseguiranno per accertare il canale di approvvigionamento dell’uomo 21enne che è stato tratto in arresto.