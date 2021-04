DIETRO L’ANGOLO. Su New Radio Network musica e attualità

Maddaloni. Sabato 10 aprile , dopo la pausa pasquale torna, alle ore 11.00, “Dietro l’angolo”, lo storico programma di New radio Network condotto da Carlo Scalera, con la regia di Enzo Pace e Antonio Sferragatta.

Nella prima parte, dedicata alla musica saranno ospiti una coppia ( nella vita) di artisti casertani.

Valeria Guarino cantautrice e pianista, che a 13 anni ha partecipato al Festival di Saint Vincent, poi al contest “Music Storm 2004”, con il brano pop “Dopotutto”. La sua musica spazia dal pop al rock, al blues al folk, con contaminazioni artistiche new country.

Alla musica abbina la formazione accademica, una Laurea in Lettere, Musica e Spettacolo e collaborazioni a numerosi eventi: Mostra del Cinema di Venezia con Coming Soon Television, Lucca Film Festival, Suessola Film Festival, Capua Cine Festival, e a seguire una ulteriore Laurea in Logopedia.

Nel Maggio del 2013 con la partecipazione al NAPOLI WORK IN MUSIC CONTEST propone l’inedito ” STANCO ” al pubblico del 1 Maggio di Napoli, a Città della Scienza. Il brano piace al pubblico, alle radio e ai giornalisti presenti alla manifestazione.

Si parte, così, con la produzione del primo vero singolo: “Stanco”.

Nei suoi lavori affronta tematiche come la fuga, la ricerca, la donna comune nel continuo binomio tra la routine e la fuga, parla dei risvegli all’alba, delle attese, degli ambienti, della gente comune.

E dei viaggi soprattutto. Si esibisce infatti nello spettacolo culturale – letterario “L’incredibile viaggio di Jimmy”, un romanzo di formazione forse, o solo un viaggio sempre diverso, tra i continenti, intervallato da tappe musicali folk più o meno note, che portano lo spettatore in luoghi mai vissuti.



Camillo Avella, da sempre appassionato alla musica, ha iniziato da adolescente a studiarla nella disciplina del canto, con diversi insegnanti come Sarah Falanga, Valeria Guida e Bruno Illiano, fino ad arrivare a Michele Fischietti con cui si è specializzato nelle tecniche d’insegnamento secondo il metodo WESING Vocai Studio.

Prima di giungere all’attività di VOCAL TRAINER, Camillo nel suo percorso ha collaborato con due etichette discografiche, pubblicando due singoli dal titolo “Non trovo ragione” da interprete, brano vincitore dell’edizione del 2012 del LIMATOLA FESTIVAL e semifinalista al Festival di Castrocaro 2012 e “Un uomo libero”, brano di cui è autore della musica e che è stato arrangiato dal gruppo “La Scelta” .

Camillo è un cantante di musica pop ma la continua ricerca di stimoli artistici e la sua versatilità lo hanno visto protagonista di molti progetti musicali e artistici, dal musical, alla musica swing, il rock, il rockabillie, il funk, ed ora sta lavorando ad un progetto di musica elettronica che spera presto di poter portare live, sul palco.



Nella seconda parte sarà ospite l’on. Gianpiero Zinzi,consigliere regionale della lega. Parteciperà come sempre Francesco Marino noto giornalista e direttore di Caserta Focus.

Per seguire la trasmissione basterà sintonizzarsi in FM su 89.8 o su tutte le piattaforme streaming della radio: il sito newradionetwork.com, il canale youtube, la pagina Facebook e l’app scaricabile sia per IOS che per Android