Difesa e Consapevolezza: al via il corso di autodifesa femminile

In occasione della Festa della Mamma, il benessere e la sicurezza delle donne tornano al centro del dibattito sociale grazie a un progetto concreto di empowerment che ha visto il suo debutto ufficiale. Ha preso il via la prima giornata del Corso di autodifesa femminile, promosso dall’associazione La Crisalide in Rete APS e dal Centro Antiviolenza FEBE, registrando sin da subito una straordinaria partecipazione di donne di ogni età, intervenute con entusiasmo e interesse.

L’iniziativa si avvale della prestigiosa collaborazione dell’Esercito Italiano: a guidare le partecipanti sono infatti i volontari del Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°), che mettono a disposizione la propria professionalità e competenza tecnica per insegnare strategie di prevenzione e tecniche pratiche di protezione personale all’interno della Palestra “Caporale Palumbo”, situata nell’area militare del Reggimento.

Il percorso, aperto a tutte e accessibile anche a chi non ha esperienza precedente, non si limita alla mera esecuzione di movimenti fisici, ma punta a rafforzare la consapevolezza di sé, l’autonomia e la fiducia nelle proprie capacità, offrendo uno spazio sicuro di crescita e condivisione.

La Dott.ssa Roberta Bolettieri, Presidente de La Crisalide in Rete APS, ha sottolineato come promuovere questi percorsi significhi riconoscere alle donne il diritto di vivere con sicurezza e libertà, ringraziando l’Esercito Italiano per la sensibilità con cui ha trasformato l’iniziativa in un vero spazio di empowerment. Gli incontri proseguiranno per tutto il mese di maggio, ogni lunedì, portando avanti il messaggio: “Sentirsi sicure è un diritto, sempre”, nella ferma convinzione che la forza di ogni donna passi attraverso la conoscenza e il sostegno reciproco.