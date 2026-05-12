Grani antichi: risorsa strategica per la biodiversità, la salute umana e l’agroecologia dei territori rurali

Il 16 maggio 2026 ore 10 presso il Mulino Bencivenga – Alvignano (Caserta) e’ in programma una giornata per valorizzare i cereali tradizionali e i loro custodi, tutelare il patrimonio di saperi legato al grano e ai suoi trasformati, promuovere sinergie vincenti tra coltivatori, trasformatori, istituzioni e cittadini.

La condotta Slow Food Volturno, con la collaborazione di Slow Grains e del Mulino Bencivenga, organizza un momento speciale di condivisione dedicato alle filiere dei grani tradizionali, accompagnato da un viaggio sensoriale tra profumi e sapori autentici.

Una proposta di progettualità, con la presentazione del Manifesto di Slow Grains, che vuole favorire l’incontro tra agricoltori, mugnai, panettieri, consumatori e concretamente aiutare la diffusione e il consolidamento delle filiere dei grani tradizionali, che rappresentano una possibile chiave di innovazione e sviluppo per le aree interne.

I grani antichi italiani rappresentano un’autentica risorsa strategica per la biodiversità, la salute umana e lo sviluppo sostenibile dei territori rurali. La loro valorizzazione richiede sinergie tra ricerca scientifica, agricoltori custodi, enti pubblici e consumatori consapevoli.

Scegliere cosa mettere nel piatto ogni giorno è un gesto rivoluzionario se lo facciamo consapevolmente e ha un impatto profondo sia sulla nostra salute che sul benessere del pianeta. Optare per prodotti derivati dal grano ottenuti con modalità artigianale, biologica e da filiere corte significa premiare le aziende che investono nella salute del territorio e nella trasparenza della produzione. In un mercato alimentare spesso saturato da prodotti standardizzati, la capacità di tracciare il prodotto dal campo fino alla tavola è la massima garanzia per il consumatore moderno.

Adottare un nuovo modello agroecologico significa immaginare un’agricoltura che non si limiti a produrre, ma che rigeneri l’ecosistema, restituisca valore ai territori e alle comunità, integrando saperi scientifici e tradizionali, costruendo reti di cooperazione. Dopo il confronto sui temi proposti tra i relatori e il pubblico sarà proposta una degustazione guidata gratuita di pani da grani antichi (su prenotazione al link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWERMzDNTVNUvD35GOyBnzeWaL1t8MobCDKTalfiBzzuF6gQ/viewform).