“Differenziamoci”, emozionante l’evento conclusivo del progetto educativo nel segno della sostenibilità ambientale

Mondragone. L’educazione allo sviluppo sostenibile «dovrebbe essere parte essenziale della cultura scolastica, l’elemento alla base dei suoi valori, delle sue attività e delle sue politiche».

Un punto di vista quello espresso dall’ONU e dall’UNESCO – e sottolineato, con un post social, dal sindaco Lavanga – che si consolida nel progetto educativo «Differenziamoci»: un percorso di formazione e sensibilizzazione che guarda ai bambini e ad un’impronta eco-friendly per il Pianeta, essendo proprio loro – artefici del suo futuro, chiamati alla sua tutela e ad averne cura.

A rendere evidente il lavoro svolto dalle istituzioni scolastiche in sinergia con le famiglie e l’Amministrazione Comunale, le esibizioni degli alunni dei tre Circoli Didattici durante l’evento conclusivo del progetto, promosso dal Comune in collaborazione con il CONAI e la MAGENTA S.r.l.

Nella suggestiva cornice del Palazzo Ducale a partire dalle ore 16:30 di ieri, giovedi 15 giugno, alla presenza dei tanti convenuti, fra i quali il sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, l’assessore regionale Lucia Fortini e il consigliere regionale Giovanni Zannini, «un momento educativo emozionante» è stato quello regalato dai piccoli protagonisti di una manifestazione curata ed originale, incentrata sulla tematica della raccolta differenziata e del riciclo.