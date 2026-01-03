Dimensionamento scolastico in Campania: a rischio 23 scuole

Sono circa 23 scuole che rischiano di essere accorpate o riorganizzate secondo quanto previsto dal piano di dimensionamento regionale per l’anno scolastico 2026-’27.

Lo scorso lunedì 29 dicembre se n’è discusso, a Palazzo Santa Lucia, comportando la protesta dei sindacati. In particolare, Ottavio De Luca, segretario generale della Flc-Cgil Napoli e Campania, e Nicola Ricci, segretario generale della Cgil Napoli e Campania, hanno fatto presente quanto sia fondamentale tutelare l’autonomia scolastica e la storia di ciascun istituto. Una contrarietà dimostrata mediante una lettera aperta indirizzata al Presidente della Regione, Roberto Fico, al direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale e all’Anci. Nel piano di dimensionamento scolastico della Campania sono coinvolte le scuole di tutte le 5 province.

Mancano dati ufficiali ma circolano delle liste di istituti a rischio. Non resta che attendere risposte e soprattutto capire se verranno accontentate le legittime richieste dei sindacati nella tutela delle nostre scuole.