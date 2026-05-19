Sabato 23 maggio 2026 alle ore 18.00, al Museo Campano di Capua, nell’ambito della XXI edizione di Capua il Luogo della Lingua festival, Marilena Lucente incontra Maria Grazia Calandrone per parlare del libro Dimmi che sei stata felice (Einaudi).

Poetessa, scrittrice e giornalista tra le voci più importanti della letteratura italiana contemporanea, Maria Grazia Calandrone torna sui temi della memoria, dell’identità, delle relazioni e della libertà femminile con una scrittura intensa e limpida.

A dialogare con lei sarà Marilena Lucente, che da anni lavora intorno ai libri, alla lettura e alla scrittura autobiografica con grande cura e attenzione alle persone e alle storie.

A seguire, nella Sala delle Madri del Museo Campano, il reading “Inventario. Catalogo minimo di assenze e preferenze”:

le educatrici museali Giusy Marchione, Maddalena Luongo e Barbara Iovino leggeranno i testi delle autrici del laboratorio di scrittura autobiografica Raccontarsi, tenuto da gennaio a maggio da Marilena Lucente per il festival.

Sarà un incontro molto bello, per la qualità delle voci coinvolte e per i temi che attraverserà.