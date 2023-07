Disponibili cedole librarie anno scolastico 2023/2024

In una nota del sito del Comune di Caserta viene reso noto ai genitori degli alunni che frequentano la scuola primaria negli istituti di competenza comunale e paritaria che possono recarsi, a scelta, in una delle librerie – resesi disponibili – muniti di sola tessera sanitaria dell’alunno per la convalida della cedola libraria ed il ritiro e/o prenotazione dei libri di testo adottati dalla Istituzione Scolastica.

Hanno aderito all’avviso pubblico i seguenti librai di Caserta:

Pacifico Libri in via Ceccano Caserta;

Mi & Ro (ex Guida) in via Caduti sul Lavoro Caserta e De Canditiis sito in via Caduti sul Lavoro Caserta.

Precisa il Comune che nel caso in cui vi siano codici fiscali degli alunni errati l’Istituzione Scolastica di riferimento provvederà alla risoluzione dell’anomalia e comunicherà all’Ufficio P.I. del Comune di Caserta le correzioni apportate.