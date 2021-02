Djokovic Re di Melbourne

Nole Djokovic e il re di Melbourne, il tennista numero uno al mondo, ha vinto il primo slam dalle stagione. Una sfida in cui un equilibro ha caratterizzato soltanto il primo set.

Una finale che verrà ricordata non solo per il risultato finale,ma anche per il ritorno del pubblico (anche se non al completo)

Con questa vittoria il campione mette in bacheca il suo nono trofeo australiano.