Domani a San Leucio corso di formazione professionale per giornalisti

Si terrà domani, sabato 9 dicembre 2023, dalle 9:00 alle 14:00, un corso di formazione professionale per giornalisti, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Campania, presso il Complesso Monumentale “Belvedere di San Leucio” a Caserta.

Durante il corso i relatori affronteranno vari temi relativi all’impatto delle riforme della giustizia (le novità introdotte con l’ultima riforma e quelle oggetto di discussione in vista della prossima) sullo svolgimento della professione giornalistica.

Prevista la presenza di Carlo Marino, sindaco di Caserta, Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ugo Clemente, presidente della Commissione Giuridica ed Economica dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Emiliano Casale, vicesindaco di Caserta, Enzo Battarra, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Caserta, Sabrina Pietrantonio, responsabile della Segreteria Organizzativa della Commissione Giuridica ed Economica dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Silvio Marco Guarriello, procuratore aggiunto del Tribunale di Foggia, Maria Rosaria Di Dona, avvocato penalista, Antonello Fabrocile, avvocato penalista, Nello Sgambato, avvocato penalista, Domenico Marotta, dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche.

Ai giornalisti che parteciperanno verranno assegnati 5 crediti formativi, un aspetto fondamentale per lo sviluppo professionale all’interno dell’Ordine. Per ulteriori informazioni sui futuri corsi di formazione e sulle modalità di iscrizione, è possibile visitare il sito www.formazionegiornalisti.it.