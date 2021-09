Domani torna la Champions League, per l’Atalanta trasferta in Spagna.

Domani torna la Champions League, competizione che vedrà impegnate Inter, Milan, Juventus e Atalanta. Per i bergamaschi l’ostacolo sarà il Villarreal vincitore dell’ultima Europa League, ostacolo Malmö per la Juventus. Praticamente in contemporanea ci saranno anche l’inizio della nuova competizione europea la Conference League ed anche la Youth League.

Risultati Champions League: Barcellona-Bayern Monaco 14/9, Dinamo Kiev-Benfica 14/9, Young Boys- Manchester Utd 14/9, Villareal-Atalanta 14/9, Siviglia-Salisburgo 14/9, Lille-Wolfsburg 14/9, Chelsea-Zenit 14/9

Classifica: Girone e: Bayern Monaco 0, Benfica 0, Barcellona 0, Dinamo Kiev 0. Girone f: Atalanta 0, Manchester utd 0, Villareal 0, Young Boys 0. Girone g: Salisburgo 0, Lille 0, Siviglia 0, Wolfsburg 0. Girone h: Chelsea 0, Zenit 0, Juventus 0, Malmö 0.

Risultati Conference League: Maccabi Tel Aviv-Alashkert 14/9, Maccabi Haifa-Feyenoord 14/9

Classifica Conference League: girone a: Alashkert 0, HJK 0, Lask 0, Maccabi Tel Aviv 0. Girone e: Feyenoord 0, Maccabi Haifa 0, Slavia Praga 0, Union Berlino 0

Risultati Youth League:Barcellona-Bayern Monaco 14/9, Dinamo Kiev-Benfica 14/9, Young Boys- Manchester Utd 14/9, Villareal-Atalanta 14/9, Siviglia-Salisburgo 14/9, Lille-Wolfsburg 14/9, Chelsea-Zenit 14/9

Classifica Youth League : Girone e: Bayern Monaco 0, Benfica 0, Barcellona 0, Dinamo Kiev 0. Girone f: Atalanta 0, Manchester utd 0, Villareal 0, Young Boys 0. Girone g: Salisburgo 0, Lille 0, Siviglia 0, Wolfsburg 0. Girone h: Chelsea 0, Zenit 0, Juventus 0, Malmö 0.