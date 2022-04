Domenica 102° Convegno Annuale per gli Exallievi Salesiani, l’ex ministro Costa parlerà del delicato tema della transizione ecologica

Il comunicato:

CASERTA – Centoduesimo Convegno Annuale – domenica alle 10.00 – per l’Unione Exallievi don Bosco «Umberto Cirillo» di Caserta presso l’Istituto Salesiano. Ospite e relatore dell’evento, Sergio Costa, generale di divisione dei Carabinieri Forestali e già Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L’appuntamento – aperto a tutti e che richiama, ogni anno, da tutta Italia quanti siano stati educati tra le mura casertane dell’istituzione fondata da San Giovanni Bosco – sarà dedicato, quest’anno, al delicato tema della transizione ecologica con una relazione su «Siamo gocce dello stesso oceano, il ruolo del singolo nella tutela del Creato» e sarà introdotto da don Antonio D’Angelo, direttore della Casa Salesiana di Caserta.

«La “Laudato si’”, pubblicata ormai sei anni fa, è un invito all’impegno per la salvaguardia del Creato di Papa Francesco a tutti i Cristiani – spiega Alfonso Voccia, presidente dell’Unione Exallievi casertana – e noi abbiamo colto questo invito, ma è così nuovo, per approfondire insieme il tema così delicato della transizione ecologica. Abbiamo scelto un ospite d’eccezione, una delle più importanti voci europea sul tema ambientale, perché ci inviti e ci stimoli a darci da fare, ognuno nel suo piccolo, nella creazione di un pianeta migliore».

