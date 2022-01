DOMENICA 23 GENNAIO TERZO OPEN DAY ALL’ISTITUTO “TERRA DI LAVORO”

Dopo i primi due rilevanti incontri, terzo appuntamento con i docenti dell’Istituto “Terra di Lavoro” per l’Open Day domenica 23 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 13.00. La Preside Emilia Nocerino con il team dell’orientamento coordinato dalla prof.ssa Maria Straniero, illustreranno ai futuri allievi con le loro famiglie, di nuovo in presenza, come operano i vari indirizzi, ovvero S.I.A. (Sistemi Informativi Aziendali), presente nel nostro istituto da decenni, realtà consolidata, una eccellenza per la nostra offerta formativa, Grafica e Comunicazione, R.I.M. (Relazioni internazionali per il Marketing), A.F.M. (Amministrazione Finanza e Marketing), l’indirizzo Sportivo, l’indirizzo Turistico ed il Liceo Musicale primo ad essere istituito a Caserta.. Relazioni Internazionali per il Marketing – sottolinea la vice-preside Brunella Arena – è la scuola perfetta per chi è interessato ad una formazione manageriale ed è incuriosito dal marketing, così come l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” che oltre all’accesso a tutte le facoltà universitarie, consente notevoli sbocchi per la libera professione e per il lavoro dipendente, infatti formiamo i migliori professionisti in campo giuridico, economico e finanziario, AFM è il percorso generale, caratterizzato principalmente dallo studio di discipline giuridiche ed economiche, quali diritto, economia aziendale, economia sostenibile, economia politica e delle lingue straniere. Se ami lo sport o vuoi intraprendere una carriera manageriale in ambito sportivo – precisa la prof.ssa Letizia Desiderio – nel nostro Istituto troverai quello che fa per te ovvero il corso che prepara una figura professionale completa, capace di programmare e coordinare tutte le fasi gestionali: dalla verifica delle attività economiche-aziendali al controllo delle procedure giuridico-istituzionali e all’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive. Questi Open Day – evidenzia la Preside Emilia Nocerino – dimostrano ancora una volta come il nostro Istituto è sempre aperto al territorio e come evidenziato dallo slogan “All you need is here” ovvero “Tutto ciò di cui hai bisogno è qui”, infatti, qualsiasi indirizzo – sottolinea la Preside Nocerino – consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie e molteplici sono gli sbocchi nel mondo del lavoro, programmatore, calciatore, dirigente, grafico, musicista, operatore turistico: non importa quale sia il lavoro dei propri sogni, l’importante è scegliere la scuola che aiuti a trasformare i sogni in realtà e il nostro Istituto permetterà certamente ai futuri studenti di realizzarli.