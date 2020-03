Domenica 29 Marzo 2020 ora legale per l’ultima volta? La decisione del governo Italiano

CASERTA – C’è un colpo di scena per quanto riguarda l’ABOLIZIONE del Cambio tra Ora Solare e Ora Legale: è infatti arrivata da poco la DECISIONE dell’ITALIA, e sta già facendo discutere.

L’Italia ha detto NO! Nel nostro Paese infatti resterà ancora in vigore il doppio orario: il Governo Italiano ha depositato a Bruxelles una richiesta formale per mantenere intatta la situazione attuale, senza variazioni. Il governo Conte bis non ha presentato modifiche al documento. Questo significa che tutto rimane inalterato.

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2020 ritorna l’ora legale. Quando cambia per la precisione? Alle 02:00 in punto le lancette di tutti gli orologi analogici dovranno essere spostate in avanti di sessanta minuti, segnando quindi le 03:00.

Il passaggio dall’ora solare (iniziata lo scorso 27 ottobre) a quella legale è pensato per regalarci un’ora di luce in più al giorno, al fine di consumare meno corrente elettrica.