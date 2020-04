Domenica delle Palme 2020, Commento al Vangelo di Mons. Spinillo

AVERSA – “Il ramo di ulivo è il segno dell’accoglienza della presenza di Gesù nella nostra vita: Egli ci chiama ad essere operatori di pace”

Viviamo una Domenica delle Palme un po’ particolare, non abbiamo tra le mani il rametto di ulivo che siamo abituati a portare a casa… Ma questo può aiutarci a comprendere meglio il valore grande dei segni. Il ramo di ulivo, ad esempio, è il segno dell’accoglienza della presenza di Gesù nella nostra vita.

Una presenza che annunzia la pace, intesa come serenità dell’anima che ci consente di guardare oltre le difficoltà e, dunque, di puntare verso la vera meta: vivere come figli di Dio e risorgere come umanità nuova. Ecco perché Gesù, anche durante la sua passione, continua ad annunziare la vita nuova, chiamandoci ad essere operatori di pace.