Domenica Juve Stabia-Benevento. La Casertana sogna di accorciare

Sarà una giornata molto calda quella che si giocherà nel prossimo weekend. La sfida più attesa del prossimo turno sarà di sicuro quella tra la Juve Stabia e il Benevento. Spettatore interessato della gara anche la Casertana che con una vittoria sul Foggia potrebbe accorciare su una delle due squadre in classifica se non su entrambe. La squadra pugliese arriverà al “Pinto” in un momento critico. Nelle ultime nove giornate di campionato appena 2 vittorie. Occhio però perché il Foggia quando ha giocato contro i primi della classe si è sempre fatta valere, due pareggi contro Benevento e Juve Stabia e la sconfitta di Picerno. Non è quindi scontata per la Casertana la vittoria ed è per questo che la formazione rossoblu’ dovrà stare molto attenta.