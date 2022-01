Don Antimo distribuisce 600 mascherine FFP2

Maddaloni. Un gesto di solidarietà e di pubblica utilità, anche per consentire a tutti l’accesso in chiesa in sicurezza seguendo le regole previste dal protocollo della CEI del 7 maggio 2020, che prevedono tra le altre cose, l’utilizzo della mascherina durante le celebrazioni liturgiche, raccomandando appunto quella di tipo FFP2 che ha un maggiore potere filtrante e una protezione più elevata, come ormai è ben noto.

Per cui nella giornata di ieri, domenica 16 gennaio, prendendo spunto dalla lettura del Vangelo della seconda Domenica del Tempo Ordinario che riguardava il famoso brano del miracolo alle nozze di Cana, in cui la Vergine Maria che è attenta, si accorge che manca il vino. Don Antimo, parroco della chiesa di Santa Margherita, ha colto l’occasione per attualizzare il messaggio evangelico, sottolineando come l’attenzione sia una forma di preghiera perché fa rendere conto del bisogno dell’altro e spinge ad intervenire al fine di evitare disastri e/o tragedie. La parrocchia ha concretizzato la sua attenzione in questo periodo particolare distribuendo oltre 500 mascherine FFP2 in modo gratuito ai fedeli presenti. Altre ne verranno distribuite a fine mese.

“Anche questo è un modo per essere vicino al popolo, per dare un aiuto concreto, per sensibilizzare all’uso delle mascherine ed essere quindi attenti per evitare i contagi; è sì un piccolo segno ma di grande valore tanto simbolico quanto di utilità pratica per la vita quotidiana, dentro e fuori la chiesa.” ha dichiarato don Antimo.