DonatoriNati e il dono della raccolta di sangue condiviso lungo tutto lo stivale.

Riceviamo da Annarita De Feo e pubblichiamo.

DonatoriNati continua nella sua mission di sensibilizzazione alla cultura del dono ed ha organizzato raccolte straordinarie di sangue che, con un filo rosso immaginario, scorrono da Milano a Reggio Calabria, in un momento critico per tutti gli Ospedali d’Italia, rivolgendosi ai cittadini di tutte le età, soprattutto ai giovani. “Prima di partire o appena rientri dalle vacanze: fai la differenza” questo l’appello accorato di DonatoriNati Polizia di Stato e Vigili del Fuoco rivolto a tutti, affinchè la donazione del sangue sia un gesto spontaneo per aiutare il prossimo in un momento particolarmente delicato. Un impegno costante quello dei DonatoriNati che vede i volontari impegnati anche nelle isole con il “Progetto le Isole del Dono” dove immensa è stata la generosità delle tantissime persone che hanno donato il sangue.



Nei giorni scorsi a Verona e ad Agrigento, grande partecipazione e grandi numeri per i donatori di sangue che hanno risposto senza esitazione, ma la mobilitazione continua il 7 agosto nelle seguenti città:



– a Milano in Questura dalle ore 08.00 alle 12.30

– ad Ostia in piazza dei Ravennati dalle ore 8.00 alle 12.30;

– a Napoli in questura dalle ore 08.00 alle 12.30;

– a Cosenza presso l’Ospedale annunziata dalle ore 08.00 alle ore 12.30;

– a Reggio Calabria presso Il Grande Ospedale Metropolitano dalle ore 08.00 alle ore 12.30;

Un evento che vuole sottolineare l’importanza della sinergia istituzionale e del volontariato: un binomio che ha portato sempre grandi risultati durante le emergenze.

“L’emergenza sangue nel periodo estivo si fa sentire e ci spinge a scendere in campo in piena estate. Non per tutti l’estate vuol dire vacanze. I malati non vanno in ferie e gli ospedali non chiudono mai. I pazienti sottoposti a chemioterapia, a trapianti di organi e nelle situazioni di emergenza chirurgica o medica come la terapia intensiva o il pronto soccorso hanno una unica fonte di vita e di speranza, che è rappresentata dalle donazioni di sangue. La donazione di sangue è un atto volontario e altruista che ci porta ad esserci sempre li dove serve” – afferma Claudio Saltari, Presidente Nazionale DonatoriNati Polizia di Stato e Vigili del Fuoco.