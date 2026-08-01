Idea Comune e le sue proposte

Santa Maria a Vico

“Un’opposizione compatta, seria e propositiva. Dalla maggioranza poche risposte e nessuna apertura al confronto”

Si è svolto il 30 luglio un lungo Consiglio Comunale, dalle 9.00 alle 14.30, nel quale il gruppo Idea Comune ha affrontato con determinazione tutti i principali punti all’ordine del giorno, confermando una posizione politica chiara e coerente.

È emersa, ancora una volta, una distanza significativa tra la nostra visione amministrativa e quella della maggioranza.

Abbiamo espresso voto contrario alle linee programmatiche, non per un’opposizione pregiudiziale, ma perché riteniamo che, dopo tanti anni di amministrazione, non sia più sufficiente riproporre un elenco generale di obiettivi e prospettive. Santa Maria a Vico ha bisogno di priorità, tempi, risorse e soprattutto di una concreta programmazione di medio e lungo periodo.

La stessa posizione è stata ribadita sulle variazioni di bilancio e sull’assestamento, dove abbiamo evidenziato una gestione che, a nostro giudizio, continua a mostrare una programmazione non sufficientemente strutturata e una tendenza a intervenire frequentemente attraverso variazioni successive, anziché attraverso una visione organica delle necessità della città.

Abbiamo inoltre presentato mozioni, interrogazioni e interpellanze su temi concreti che riguardano direttamente i cittadini.

Dal Palazzetto dello Sport alle politiche sociali, fino alla questione dell’acqua, abbiamo chiesto risposte puntuali, dati, tempi e impegni concreti.

Sul palazzetto hanno ammesso che ci sono difformità ma poi hanno ammesso che è pronto alla consegna; non hanno saputo dirci quali i reali problemi e quali prospettive ha il paese di avere a breve il centro sportivo.

Sull’acqua continua il rimbalzo delle responsabilità con l’ITL.

Le risposte ricevute sono rimaste generiche e non hanno affrontato fino in fondo le specifiche domande poste dal nostro gruppo.

Anche sulle mozioni abbiamo registrato un atteggiamento di sostanziale chiusura.

Ci è stato risposto, in più occasioni, che le nostre proposte erano già state pensate o erano già nelle intenzioni dell’Amministrazione. Ma se così fosse, ci chiediamo perché non si sia scelto di accogliere proposte concrete nell’interesse della città.

Non è una gara a chi arriva prima.

Se un’idea è utile a Santa Maria a Vico, non dovrebbe importare da chi proviene.

Questo è il senso della nostra opposizione: non rivendicare primogeniture, ma portare soluzioni.

Abbiamo anche respinto con fermezza il tentativo di spostare il confronto politico dalla qualità delle nostre proposte alla delegittimazione del gruppo e della sua attività.

Il risultato elettorale di oltre 2.100 voti ottenuto dalla nostra compagine rappresenta una precisa volontà popolare e merita rispetto.

Noi rispettiamo il voto dei cittadini e, proprio per questo, riteniamo nostro dovere esercitare fino in fondo il ruolo che gli elettori ci hanno affidato: controllare, criticare quando necessario, proporre alternative e chiedere conto delle scelte amministrative.

Ma l’aspetto politicamente più significativo del Consiglio Comunale di ieri è stato, per noi, il modo in cui Idea Comune ha lavorato come squadra.

Tutti i consiglieri del gruppo sono intervenuti, ciascuno sui temi di propria competenza, mantenendo una linea comune e una visione condivisa.

Una opposizione corale, preparata e compatta, nella quale le differenze di sensibilità e di approccio diventano una ricchezza e non una divisione.

Dall’altra parte abbiamo invece registrato un atteggiamento della maggioranza caratterizzato da una sostanziale chiusura al confronto, con il Sindaco che ha assunto spesso un ruolo di regia nella gestione delle risposte e del dibattito.

Idea Comune continuerà a fare opposizione senza pregiudizi e senza sconti, ma anche senza preconcetti.

Diremo sì alle proposte che riterremo utili alla comunità e no a quelle che non condividiamo.

Continueremo a presentare idee, soluzioni e proposte concrete, perché crediamo che il ruolo dell’opposizione non sia quello di impedire, ma quello di controllare, stimolare e costruire un’alternativa amministrativa credibile.

Il Consiglio Comunale di ieri ha dimostrato una cosa importante:

Idea Comune c’è. È una squadra. È compatta. Ed è pronta a fare la propria parte per Santa Maria a Vico.

Gruppo e Associazione Idea Comune