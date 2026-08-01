Campi Flegrei, sale a 26 il numero dei feriti dopo il sisma di magnitudo 4.7. Circa 300 sfollati

Continua l’attività di monitoraggio e di gestione dell’emergenza nell’area dei Campi Flegrei dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 registrata nella giornata di venerdì 1° agosto.

Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso alle 12.30, il numero dei feriti è salito a 26: di questi, 21 sono stati assistiti a Pozzuoli e 5 a Giugliano.

Il sisma ha provocato il crollo di alcuni edifici disabitati e danni a numerosi fabbricati. Al momento sono circa 300 le persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni per motivi di sicurezza. Il dato potrebbe aumentare nelle prossime ore, poiché i vigili del fuoco e i tecnici sono impegnati nelle verifiche di stabilità degli edifici.

Le autorità invitano i cittadini a segnalare tempestivamente eventuali danni riscontrati nelle proprie abitazioni, così da consentire un rapido intervento delle squadre incaricate dei controlli.

Proseguono intanto le attività per il ripristino della piena operatività delle infrastrutture. Le autorità marittime stanno lavorando per superare le criticità registrate nel porto di Pozzuoli, mentre Rete Ferroviaria Italiana è impegnata nella gestione delle difficoltà che interessano la linea della Ferrovia Cumana.

Il Dipartimento della Protezione Civile continua a seguire costantemente l’evolversi della situazione, mantenendo il coordinamento con le amministrazioni locali e con tutte le strutture operative impegnate sul territorio.