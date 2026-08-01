Casaluce, al via la fase di partecipazione per il nuovo PUC

Il Comune di Casaluce apre ufficialmente la fase di partecipazione relativa alla predisposizione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC). Con un avviso pubblico, l’Amministrazione invita cittadini, associazioni, enti e tutti i soggetti interessati a prendere parte al percorso di definizione delle future scelte di pianificazione del territorio. Il Responsabile del Procedimento, l’architetto Raffaele Vella, rende noto che il Preliminare del PUC e il Rapporto Preliminare Ambientale (RP), predisposto nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), sono consultabili sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio”. Gli elaborati sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 13 luglio 2026. L’iniziativa punta a favorire il più ampio coinvolgimento della comunità locale, consentendo ai cittadini di formulare osservazioni, suggerimenti e contributi utili alla redazione del Piano Urbanistico Comunale e della Valutazione Ambientale Strategica. Le proposte potranno essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, mediante consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Casaluce oppure, preferibilmente, tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.casaluce.ce.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Preliminare di PUC – Fase di condivisione”. L’Amministrazione comunale ha inoltre annunciato che, con un successivo avviso, sarà resa nota la data di un’assemblea pubblica dedicata al confronto con la cittadinanza, momento che consentirà di approfondire i contenuti del Piano e raccogliere ulteriori contributi sul futuro assetto urbanistico di Casaluce.