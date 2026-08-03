Wow. Nasce il brand del designer Massimiliano Sbrescia

C’è chi crea un marchio e chi dà vita a una visione. Nasce WOW, il nuovo brand ideato dal designer Massimiliano Sbrescia, un progetto che unisce creatività, identità e un forte messaggio di energia positiva.

WOW prende forma dall’incontro tra due visioni complementari: quella creativa del designer Massimiliano Sbrescia e quella razionale dell’ingegnere ed economista Pasquale Eduardo. Dall’unione tra sensibilità artistica e rigore progettuale nasce un marchio che vuole andare oltre la moda, trasformando ogni capo in un’esperienza capace di emozionare.

Per raccontare l’identità del brand è stata scelta Miseno, uno dei luoghi più suggestivi dei Campi Flegrei, scenario del primo shooting fotografico ufficiale. Un luogo simbolico, dove il mare, la luce e la storia dialogano con la filosofia di WOW, fatta di rinascita, bellezza e continua evoluzione.

Il cuore del brand è il suo simbolo, nato dalla reinterpretazione dell’asterisco. Il racconto di Massimiliano Sbrescia: «Il mio asterisco si trasforma in un fiore: un simbolo di rinascita, vitalità e continua evoluzione. Al suo centro prende vita un movimento armonioso, un’oscillazione che genera un flusso costante di energia positiva e invita a guardare il mondo con maggiore sensibilità».

L’asterisco è anche un omaggio a Napoli. «Le sue forme richiamano la città: la stella che la guida, il sole che la illumina, il fiore che continua a sbocciare nonostante tutto. È il simbolo di una comunità capace di trasformare le difficoltà in bellezza, la fragilità in forza, il passato in futuro.»

La prima collezione sarà composta da una raffinata T-shirt bianca unisex, realizzata in 100% cotone di alta qualità, con una vestibilità studiata da professionisti del settore che collaborano da anni con alcuni dei più importanti marchi italiani della moda. Un capo essenziale, impreziosito dal logo WOW sul petto, pensato per trasmettere un messaggio prima ancora che uno stile.

Dopo il debutto della prima collezione, il progetto evolverà con una linea esclusiva di capi personalizzati e dipinti interamente a mano da Massimiliano Sbrescia. Ogni creazione sarà unica e irripetibile, trasformando ogni capo di abbigliamento in una vera opera d’arte da indossare. L’esordio internazionale del marchio è previsto per ottobre 2026 nell’ambito della manifestazione Miss Woman Tenerife, dove WOW presenterà ufficialmente la sua prima collezione.

I capi saranno disponibili attraverso il sito www.wowpelle.it, punto di partenza di un progetto destinato a crescere con nuove collezioni e iniziative. WOW non nasce semplicemente per vestire.

Nasce per emozionare.

Nasce per diffondere energia positiva.

Nasce per lasciare il segno.

WOW. Più che un brand. Un effetto WOW.