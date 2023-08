DONNA DI 38 MUORE NELLA NOTTE, DRAMMA A CASALUCE E TEVEROLA: INDAGINI IN CORSO

Nella notte tra il 4 e il 5 agosto, una giovane donna di 38 anni, Lucia De Gais, è deceduta nella sua abitazione a causa di un malore improvviso. Originaria di Casaluce e residente a Teverola, lascia due figli e il marito Luigi Messina, noto fotografo della zona.

Intorno alle 5 di questa mattina Lucia avrebbe avuto una crisi respiratoria, i familiari hanno subito chiamato il 118, i cui sforzi sono stati vani, poiché la donna è deceduta poco dopo.

Attualmente la salma si trova all’Istituto di medicina legale di Giugliano per ulteriori accertamenti sulle cause della decesso. Da valutare, infatti, anche la problematica legata all’ambulanza, anche al fine di accertare la presenza o meno di un medico a bordo. Le indagini sul caso sono ancora in corso.