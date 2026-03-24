Donna dovrà scontare oltre due anni per maltrattamenti in famiglia

Nella tarda mattinata di ieri, 23 marzo 2026, a Recale, i Carabinieri della Stazione di Macerata Campania hanno dato esecuzione a un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria nei confronti di una donna del posto.
I militari dell’Arma hanno notificato un ordine di esecuzione per l’espiazione della pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
La destinataria della misura è una 73enne residente a Recale, riconosciuta colpevole del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi per fatti risalenti al 2016 e avvenuti nello stesso comune.
In esecuzione del provvedimento giudiziario, la donna dovrà scontare una pena residua di due anni, sette mesi e nove giorni di reclusione, da espiare presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.
Dell’avvenuta esecuzione del provvedimento è stata informata l’Autorità Giudiziaria mandante dalla Stazione Carabinieri di Macerata Campania, che ha proceduto alle formalità di rito. L’attività rientra nelle ordinarie operazioni svolte dall’Arma per dare esecuzione ai provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria.