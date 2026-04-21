Donne come motori. A Napoli la VII edizione

NAPOLI : SETTIMA EDIZIONE DEL PREMIO

“DONNE COME MOTORI – GIOIE E MAI PIU’DOLORE”

Si è appena conclusa la 7ª edizione del Premio “Donne come Motori – Gioie e Mai Più Dolore”, svoltasi nei giorni 18 aprile e 19 aprile, due giornate intense dedicate a donne straordinarie, impegnate nelle istituzioni, nel sociale, nell’imprenditoria e nel mondo del lavoro, esempio concreto per la società e per le nuove generazioni.

“Questo Premio è anima, è coraggio, è il racconto di donne che ogni giorno trasformano le difficoltà in forza e il dolore in rinascita. È un messaggio che vogliamo lasciare alle nuove generazioni: mai più silenzio, ma consapevolezza, dignità e valore.”

Così conclude Rosa Praticò, Presidente dell’Associazione Officina delle Idee e organizzatrice del Premio.

Il 18 aprile, presso la Fondazione Circolo Artistico (Palazzo Zapata, Piazza Trieste e Trento), sono state premiate 23 donne che si sono distinte per impegno, valore e professionalità: Pina Amarelli Mengano, Monica Bonanno, Nunzia Brancati, Giusy Caminiti, Claudia Di Brigida, Alessandra Farro, Annarita Fetoni, Milena Galluccio, Rossella Giaquinto, Shervin Haravi, Raffaella Imperati, Imma Marsilio, Cinzia Massa, Amalia Mattiello, Miryam Mazza, Rita Pagano, Angela Prota, Annalisa Puopolo, Fabiana Russo, Gilda Sportiello, Raffaella Tamburrino.

Il 19 aprile, in Piazza del Plebiscito, grande partecipazione per la mostra di supercar a cura del Club Supercar Italia, simbolo della volontà di superare stereotipi e valorizzare il talento femminile, con vetture guidate prevalentemente da donne.

L’iniziativa si è svolta grazie al supporto del Sindaco Gaetano Manfredi e dell’Assessora Emanuela Ferrante, con il contributo di UNICEF (Presidente Emilia Narciso), del Club Supercar Italia (Presidente Giuseppe La Pasta e Antonio Peytrignet) e del Comitato Etico di Valutazione — Elisabetta Garzo, Ilaria Perrelli, Raffaella Pergamo, Alba Kepi, Emilia Narciso e Rosa Praticò.

Tra le presenze anche l’ANDE – Associazione Nazionale Donne Elettrici.

Un ringraziamento corale va al Presidente della Fondazione Circolo Artistico Adriano Gaito, all’artista Domenico Sepe, autore del premio, a Domenico Kontessa di Villa Domi, all’Istituto Alberghiero Antonio Esposito Ferraioli per l’accoglienza; alle associazioni e ai partner culturali — MaiPiùViolenzaInfinita, IPSSOA Antonio Esposito Ferraioli, VibrARTE, Coro Mani Bianche, Red Coral Gospel, Istituto Comprensivo Giampietro-Romano, Alfredo Catapano FederModa di Confcommercio, Salvatore Schiavone Agronomo, Rosario Lopa Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo — e agli sponsor — Consorzio Terre Italiane, CNL Agrical, Villa Domi, SRI Sorting Recycling Industries, General Frio, Diego Marotta, Petrone Distillerie e Pastificio Falco — per il prezioso sostegno.

A Nova Vision va il ringraziamento per aver trasformato questi momenti in memoria viva, e a Maurizio De Costanzo e Franco Capasso per la costante disponibilità.