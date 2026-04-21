Una Panchina gialla simbolo di ascolto e consapevolezza

CASALNUOVO – Un segno giallo per rompere il silenzio. Giovedì 23 aprile, via Benevento si tingerà del colore della consapevolezza con l’inaugurazione ufficiale della “Endopank”, la panchina gialla dedicata alla sensibilizzazione sull’endometriosi. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra l’ODV “La voce di una è la voce di tutte” e l’Associazione Italiana Donne Medico, mira a trasformare un semplice elemento di arredo urbano in un presidio permanente di informazione. L’obiettivo è duplice: offrire supporto visibile alle milioni di donne che convivono con questa patologia cronica e sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia spesso invisibile e sottovalutata. La scelta della collocazione non è casuale: la vicinanza agli istituti scolastici punta a intercettare i più giovani. “L’informazione è la prima forma di cura”, spiegano gli organizzatori, sottolineando come la diagnosi precoce rimanga l’arma più efficace a disposizione, data l’attuale assenza di una cura definitiva. Sotto il claim “Sediamoci sul giallo”, la comunità è invitata a partecipare a un momento che non è solo celebrativo, ma un impegno concreto per costruire una cultura della prevenzione che tuteli la salute delle generazioni presenti e future.