Frattamaggiore, successo annunciato con 1300 runner e grande spettacolo

La StraFrattese si conferma una delle 10 km più apprezzate del panorama podistico, capace di richiamare ben 1300 partecipanti e offrire uno spettacolo sportivo di alto livello. Un successo costruito su basi solide: percorso misurato con precisione, ideale anche per strategie come il negative split, e una gestione logistica efficace, soprattutto nella delicata fase di partenza. Sul piano agonistico, vittoria netta per Abdelmajid Benrkia, che chiude in 30:38 precedendo Raffaele Giovannelli (31:00) e Salvatore Russo (33:23). Tra le donne si impone Anna Trinchillo in 40:54, davanti a Giuseppina Lamula (41:44) e Katiuscia Capua (42:29). A rendere ancora più significativo l’evento, l’assegnazione del Trofeo “Mimmo Del Prete”, andato all’atleta classe ’53 Mario Gramaglia della Silma Atletica Cristofaro, esempio di longevità sportiva e passione. Determinante il supporto tecnico lungo il percorso e all’arrivo, così come la qualità dei servizi: cronometraggio preciso, ristori ben distribuiti e comunicazione chiara. Non è mancata l’atmosfera delle grandi occasioni, con il pubblico a fare da cornice a una manifestazione che unisce sport e territorio. Un evento che cresce e si consolida, confermando la sua importanza e lasciando piena soddisfazione a organizzatori, atleti e cittadini. Grande soddisfazione nelle parole del presidente Alessandro Del Prete: «Siamo orgogliosi per come si è svolto l’intero programma. La risposta degli atleti e della città è stata straordinaria». Un ringraziamento particolare è stato rivolto al direttore di gara Patrizio Romano e a tutti i tesserati della Amatori Marathon Frattese, il cui impegno ha contribuito in modo determinante alla riuscita dell’evento, regalando a Frattamaggiore una giornata di sport e partecipazione.