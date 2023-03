Donne protagoniste al Convitto per la rassegna culturale “Ultimo ballo in maschera!

MADDALONI (Caserta) – Il prossimo 10 marzo 2023 torna la rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» ritorno e presenza sul territorio”, dalle ore 16.30, con la presentazione di Lucia Grimaldi e le riprese Tv di Fulvio De Lucia (disponibili sul canale Youtube “Comunicando” al link https://www.youtube.com /channel/ UCX8Yn68f3CmHNct7M4TughA).

L’evento inizia con i saluti istituzionali delle Autorità politiche, religiose, militari, del Dott. Rocco Gervasio, Rettore del Convitto e dunque vi sarà l’apertura dei lavori con Ilde Rampino che legge Petrarca, segue la canzone “Caruso” di Lucio Dalla (1986) canta Marianna Sebastopoli.

Segue la presentazione di autrici e libri con Maria Grazia Cataldi che presenta “CREATURE DA PALCOSCENICO Le donne nel teatro: da personaggi a protagoniste”.

La pubblicazione, edita da Editoriale Scientifica, ripercorre la storia del teatro attraverso la presenza femminile sui palcoscenici. La stessa autrice afferma che “l’idea è nata per caso. Nel 2009, fui invitata come presidente del Teatro “Carlo Gesualdo”, per parlare di donne e mi fu assegnato come tema “Le donne e il teatro”. Quindi iniziai a fare una ricerca per imbastire un discorso per l’intervento. Dopo tempo ho ripreso in mano tutto il materiale che avevo trovato e accantonato e ho cominciato a elaborare il discorso su come seguire la presenza della donna nel teatro, dall’inizio fino al secolo scorso”.

A seguire la performance teatrale dal titolo “L’ammore nun’è ammore”, ispirata ai Sonetti di William Shakespeare con gli allievi Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” e con Carlo Bove docente.

Dunque, Patrizia Papa presenta il suo libro “RESPIRO DI MADRE”.

Il libro racconta la storia di Barbara, 45anni, madre solista, che è cardiologa all’ospedale di Caserta. Il lavoro e Jacopo, il figlio di 6anni, sono tutto per lei. Malgrado si sforzi di apparire determinata e spavalda, quando si relaziona agli uomini la sua insicurezza affiora puntualmente. Maurizio, il padre di Jacopo, è un tipo di pochi scrupoli, medico, dirigente sanitario, bazzica in politica. Tranne il bambino, con Barbara non ha davvero nulla in comune. Dopo una serie di controlli a Jacopo viene diagnosticata una leucemia acuta. Da qui si sviluppa un testo coinvolgente da leggere tutto d’un fiato.

Dunque l’intervento di Rita Feppo e Giovanna Santangelo in “ASCOLTA: TU HAI VISSUTO ? ”, ovvero poesia di Giovanna Santangelo.

Intervengono durante l’evento Adele Vairo, Ettore Sannino e Fiorentino Vecchiarelli.

La chiusura dell’appuntamento vedrà l’esibizione di “Tre madri”

di Fabrizio De Andrè (1970) con al pianoforte Rita Feppo.

Un ringraziamento particolare; gli allievi, la direzione, il corpo docente, il personale tecnico-amministrativo, l’UNAC e tutti i collaboratori.

Nei prossimi giorni, e anche dopo l’evento, contributi anche fotografici e curiosità saranno disponibili nella pagina social dedicata https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera.

Dunque, non resta che rinnovare l’invito per la rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» prevista per il 10 marzo 2023 dalle ore 16.30.

Gli organizzatori, i collaboratori e i partners (si allega al presente comunicato elenco dettagliato) ringraziano quanti interverranno.

Per aggiornamenti si rimanda alla pagina social https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera o mail a ultimoballoinmaschera@gmail.com.