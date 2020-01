Dopo 48 ore dall’orgia dei fuochi di San Silvestro, la Città è ancora invasa dai residui degli spari

SAN NICOLA LA STRADA – Riceviamo e pubblichiamo la nota fattaci pervenire dal dr. Corrado MANDATI e relativa alla sporcizia causati dai residui dei botti e fuochi d’artificio fatti esplodere la notte di San Silvestro. Ecco, di seguito quanto pervenutoci: “Alcuni cittadini sannicolesi denunciano: A 48ore dal capodanno parte della citta è ancora invasa dai rifiuti dei botti la ditta incaricata non ha ancora adempiuto alla pulizia benché il capitolato d’appalto prevede quanto segue: ART. 33 SERVIZIO DI PULIZIA PER MANIFESTAZIONI E/O INIZIATIVE 1. E’ da considerare compresa nell’ordinario svolgimento del servizio: a) la pulizia delle strade e vie della zona definita “centro”, in occasione dell’apertura serale dei negozi nei mesi estivi di giugno, luglio ed agosto (nella misura 12 serate complessive);

b) la pulizia delle strade e vie della zona definita “centro”, in occasione delle festività natalizie a partire dal giorno 06/12 al 06/01 festività comprese, di ogni anno; c) la pulizia delle strade, delle vie, delle piazze interessate da tutte le iniziative e/o manifestazioni inserite nei calendari / programmi predisposti dall’Amministrazione Comunale. 2. La ditta appaltatrice garantisce i servizi di nettezza urbana almeno con i mezzi ed il personale necessario. 3. La ditta dovrà avere cura, ove necessario, nell’espletamento del servizio: a) del posizionamento, prima dell’inizio della manifestazione e/o iniziativa, di contenitori porta-rifiuti necessari il cui numero e tipo dovrà essere concordato con i servizi comunali competenti e gli organizzatori della manifestazione e/o iniziativa;



b) della vuotatura dei contenitori e asporto dei sacchi durante l’intero periodo della manifestazione e/o iniziativa; c) dell’idonea pulizia dell’area interessata al termine della manifestazione e/o iniziativa; d) del lavaggio delle aree, qualora se ne verificasse la necessità. 4. In occasione di manifestazioni e/o iniziative che prevedono la presenza di servizi di ristorazione, la Ditta Appaltatrice dovrà fornire i cassonetti per la raccolta differenziata curandone la vuotatura, il lavaggio e la disinfezione. 5.

In caso di mancata esecuzione, disservizio o cattiva esecuzione verranno applicati i disposti dell’art.9 del presente capitolato”. Giriamo la nota al Sindaco di San Nicola la Strada Vito MAROTTA ed all’Assessore all’Ambiente Lucio BERNARDO e saremo lieti di pubblicare la loro risposta in merito.