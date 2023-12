Doppio spettacolo per il comedian Vincenzo Comunale

L’appuntamento è per venerdì 10 dicembre al Teatro Trianon Viviani con il talento di Vincenzo Comunale salito alla ribalta nazionale grazie alla partecipazione a diversi programmi TV, in particolare Zelig in onda su Canale5.

Vincenzo Comunale presenterà, nello storico teatro situato nel quartiere Forcella, il suo spettacolo di stand up comedy in un doppio evento che si preannuncia di successo. Nel prestigioso Teatro Trianon Viviani, diretto da Marisa Laurito, il primo spettacolo in programma (ore 18:00) è sold out mentre quello serale (ore 21:00) ha ancora pochi biglietti disponibili acquistabili in prevendita qui.

Dopo il successo dello scorso anno al Teatro Nuovo di Napoli e una tournée con circa 20 date, che hanno toccato anche i teatri e club di Milano, Firenze, Bologna, Roma, Londra e Parigi; ha conquistato in estate Piazza Plebiscito di Napoli esibendosi in con uno spettacolo inedito, per la direzione artistica di Lello Arena, per sei mila persone. Comunale oggi si conferma il comedian più talentuoso della nuova era della comicità napoletana-non-napoletana.

Autore di spettacoli teatrali e televisivi di recente ha riscosso un buon successo con le quattro puntate del format web tv “Inoltrato molte volte” registrate, con un folto pubblico, presso le Officine San Carlo ed ora disponibili sul canale YouTube dell’artista. Non pago il nostro in questi giorni è protagonista nel famoso programma comico Zelig, in onda su Canale 5, e il 7 dicembre lo rivedremo nuovamente in scena al Teatro degli Arcimboldi di Milano con un suo nuovo monologo. Nel 2024 Vincenzo intraprenderà una nuova tournée teatrale nazionale.

Con i suoi monologhi comici, Vincenzo Comunale, 27 anni, guarda la realtà da altre angolazioni, per evidenziarne le contraddizioni e proporre punti di vista originali. Dà così voce alla sua generazione e la sua città, ironizzando e ribaltando gli stereotipi su Napoli, rifuggendo sempre dalla retorica.

VINCENZO COMUNALE MINI BIO

Napoletano classe ’96, Vincenzo Comunale è tra i più giovani e talentuosi comici d’Italia. Ha vinto diversi premi nazionali, come il “Premio Massimo Troisi” e il “Premio Charlot”, ed ha partecipato a diversi programmi televisivi come “Zelig” (in prima serata su canale 5), “Battute?” (in seconda serata su Rai 2) e vari format su Comedy Central. Col suo ultimo spettacolo di stand up comedy ha calcato i palchi delle principali città italiane. Un suo special comico è andato in onda su “Amazon Prime Video” (all’interno della serie “Italian Stand up”) e su “RaiPlay” e attualmente disponibile su canale YouTube insieme allo spettacolo “Un’altra cosa”. È nel cast fisso di “Zelig”, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada e lo scorso anno ha partecipato a “Le Iene”, su Italia 1.