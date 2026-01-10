Due anziani coniugi trovati morti in un laghetto

Un dramma improvviso ha colpito Guardia Sanframondi nel beneventano. Due anziani coniugi di 84 86 anni sono stati trovati senza vita in un laghetto artificiale vicino a un’area picnic.

La scoperta

I fatti si sono verificati nella serata di ieri in contrada Sant’Antuono. I familiari, preoccupati per il mancato rientro, hanno dato l’allarme nel pomeriggio. Subito dopo, parenti e conoscenti hanno avviato le ricerche nella zona. Infine, qualcuno ha individuato i corpi nel piccolo invaso artificiale. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118. I soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso.

Le indagini

Le autorità hanno avviato un’indagine per ricostruire l’accaduto. Gli inquirenti stanno analizzando tempi, movimenti e condizioni del luogo. Al momento, tuttavia, la pista più probabile resta quella di una tragica fatalità. Non emergono elementi che facciano pensare a dinamiche diverse. Le salme sono state trasferite all’obitorio del cimitero di Guardia Sanframondi. L’autorità giudiziaria le ha messe a disposizione del medico legale. Nelle prossime ore, quindi, verrà eseguita la visita esterna per chiarire le cause della morte.