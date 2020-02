Tre nuovi arresti di spacciatori alla Rotonda di San Nicola la Strada, nota piazza di spaccio

SAN NICOLA LA STRADA – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.M.) della Compagnia di Marcianise, in San Nicola la Strada (CE), durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, di S. Y., cl. 2000, G. S. cl. 1997, e di K. S., cl.1992, tutti gambiani ed in Italia senza fissa dimora.

I militari dell’Arma, giunti in quel centro, in transito per Largo Rotonda e diretti al controllo dell’Emiciclo Ovest della locale villetta comunale, hanno notato un giovane avvicinarsi ad un cittadino di colore, al quale stava consegnava una banconota. Ricevuto il denaro quest’ultimo faceva un cenno ad un suo complice, il quale, recatosi nei pressi di un cestino dei rifiuti, ha estratto una bustina, risultata poi contenere una dose di Marijuana.

I due gambiani, unitamente ad un terzo connazionale, accortisi della presenza dei Carabinieri, hanno cercato di darsi alla fuga, ma sono stati subito bloccati.

Le successive perquisizioni personali hanno consentito di rinvenire nella loro disponibilità, 6 dosi di Marijuana del peso complessivo di gr. 6 circa, 3 dosi di Hashish del peso complessivo di gr. 5 circa, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di €680,00, ritenuta provento dell’attività illecita.

Gli arrestati sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE), a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Dal 1° gennaio di quest’anno, i Carabinieri della Compagnia di Marcianise, nel corso dei servizi effettuati nel solo Comune di San Nicola la Strada, hanno eseguito 14 arresti in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.