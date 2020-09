Due secondi: la storia di Roberta in parole e musica

E’ la torre di Cerrano, una delle antiche torri costiere del Regno di Napoli, scelta per l’ultima presentazione nel teramano del romanzo “Due secondi” (Artemia Nova Editrice) di Osvaldo Di Domenico con il concerto di Nancy Fazzini e Nicola di Nardo: Il 18 Settembre alle 18:00.

Un libro e un disco che vogliono raccontare un incontro, una vita, la storia di Roberta e la sua voglia di vincere ogni battaglia.

Due codici comunicativi diversi che si fondono e che sublimano in una nuova forma, in un nuovo modo di ‘’raccontare’’.

Il disco è inserito sul frontespizio del libro con un qr code, grazie a Nicola Convertino, questo permetterà, durante la lettura, di ascoltare i pezzi che la cantautrice ha creato traendo ispirazione dal libro.

Nancy: ‘’Ho conosciuto Roberta prima dalle pagine del libro e poi de visu…abbiamo voluto, io e Nicola Di Nardo, creare degli accostamenti emozionali con il libro, con Roberta, che si sono tradotti in un ep presente all’interno dello stesso… avremmo dovuto costruire un solo pezzo.. poi pagina dopo pagina ci siamo trovati sempre piu’ vicini e legati a questa ragazza che aveva i per noi solo i contorni definiti dalle parole di Osvaldo.. un progetto che ci/vi immergera’ in una realtà difficile, ma che vi racconterà anche di una grande donna e della sua grande forza.’’ Moderatrice Sara Palladini.

L’ingresso Gratuito.