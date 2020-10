PORTICO DI CASERTA – Sono dure le parole del primo cittadino di Portico di Caserta, Giuseppe Oliviero sulla questione di via indipendenza. A generare questo dissidio è la chiusura del tratto di strada compreso tra via Bachelet e via Ponteselice, la quale sta continuando ad arrecare notevoli disagi ai cittadini. “Tanti sono i disagi e i pericoli per gli abitanti e gli automobilisti a causa di questa chiusura. In particolare lungo via Armando Diaz, via Fratelli Rosselli e via Vittorio Bachelet dove sono presenti scuole materne e primarie, nonché attività commerciali. Inoltre le grandi dimensioni degli automezzi e il restringimento della sede stradale nell’incrocio tra via Diaz e via Rosselli, spesso bloccano la circolazione creando ingorghi. Il tratto di via Indipendenza va riaperto subito“.