Caserta. Una brutta notizia per Caserta . Carmine , meglio conosciuto come Ciccio u Criminal , e’passato a miglior vita.

La triste notizia ha fatto velocemente il giro della citta’ rattristando tutti coloro i quali hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Carmine aveva poco più di 50 anni ed era un grande tifoso della Casertana. L’ amico di tutti e’ andato via in punta di piedi cosi proprio come e’ sempre vissuto .

Buon viaggio Carmine

