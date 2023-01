E’ morto Gianluca Vialli, ex giocatore di Sampdoria, Juve, Chelsea, tecnico in seconda, che ha fatto in tempo a vincere col suo gemello del goal R. Mancini il campionato Europeo con la maglia azzurra.

Da un anno stava lottando contro un ospite indesiderato come lui stesso lo ha definito il tumore al pancreas, il ricovero in Ospedale alcuni giorni fa…non era un periodo facile dopo la malattia combattuta con dignità non gli ha tolto il sorriso, esempio di lottatore indomito nonostante tutto.

Un uomo come lui ci mancherà al calcio e non solo, magari calcerà qualche punizione con Sinisa Mihajlovic, lassù, Il funerale dovrebbe svolgersi a Londra in forma privata forse anche a Cremona per consentire ai suoi tanti fans un ultimo saluto.