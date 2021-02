Saranno 22 i calciatori a disposizione di mister Guidi per la sfida di domani ad ora di pranzo contro il Potenza. Tornano disponibile Pacilli Konate. Non ci sarà per squalifica Buschiazzo oltre Bordin, Ciriello e De Sarlo fuori per vari problemi. Tra i convocati anche l’ultimo arrivato Matos