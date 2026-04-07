Ecomaratona. La presentazione ufficiale a MaratonArt

Si è tenuta il giorno 1° Aprile nella prestigiosa sala Terra di Lavoro della Reggia di Caserta la conferenza stampa per la presentazione di “MaratonArt”, rassegna MaratonArt coordinata dalle Pro Loco di Airola e di Caserta insieme ad altre associazioni locali, con il patrocinio della Reggia di caserta.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Bando di Valorizzazione partecipata, selezionata dal Comitato scientifico della Reggia di Caserta, e del Piano di Gestione Unesco, in un’ottica di dialogo aperto con associazioni culturali, enti istituzionali e realtà territoriali. L’obiettivo di MaratonArt è coniugare inclusione sociale, sport, arte e territorio al fine di promuovere la ricchezza culturale e paesaggistica di una delle aree più suggestive della Campania, così come si legge dal sito ufficiale della Reggia di Caserta.

Dopo i rituali saluti istituzionali, sono stati presentati i quattro filoni che daranno vita a questa iniziativa. Protagonisti saranno la musica, con il “Carolino Festival”, una rassegna artistica itinerante diretta da Marco Stallone, che toccherà luoghi simbolo come la Reggia, i Ponti della Valle e la Cappella Palatina, unendo concerti, escursioni e valorizzazione del territorio in un unico racconto sonoro; il cinema e la storia, con il “Caudium Film Festival”, presentato da Noè Mollica e Alfonso Bruno, che porterà il cinema internazionale del cortometraggio nel cuore della Valle Caudina, affiancato da rievocazioni storiche come il Corteo di Airola, dove il passato torna a camminare tra la gente; il territorio, con iniziative come “Airola Città” e “Sorgenti di Pensiero”, tra trekking alle sorgenti del Fizzo, micro-festival nelle piazze e percorsi esperienziali capaci di far riscoprire il valore autentico dei luoghi; infine ma non ultimo in ordine di importanza lo sport, con l ’Ecomaratona dell’Acquedotto Carolino, organizzata dall’ ANFI SPORT in programma il 14 giugno.

La gara, arrivata alla sua edizione numero cinque, già dallo scorso anno è stata inserita all’interno di questa prestigiosa ed autorevole kermesse che ha l’obiettivo di promuovere la cultura ed il territorio in tutti i suoi aspetti, partendo dai gioielli che il Vanvitelli ha lasciato.

Fortemente voluta dal direttore della Reggia Tiziana Maffei, che già negli anni precedenti la MaratonArt ha patrocinato e sostenuto questa che è molto più di una gara podistica: Un appuntamento ormai attesissimo dal mondo del running e del trekking, sia per il percorso sia per le sue nobili finalità che, oltre lo sport, sono culturali e solidali.

Affinità di pensieri e di intenti hanno fatto sì che l’Ecomaratona fosse un tassello imprescindibile di MaratonArt nonché uno dei momenti significativi dell’intero progetto.

L’idea e il sogno dell’ ANFI di Maddaloni, ideatore ed organizzatore dell’Ecomaratona con la sua sezione sportiva ANFI SPORT è ormai arcinota non solo agli addetti ai lavori.

Il territorio dispone di un percorso delle acque che Luigi Vanvitelli realizzò per portare l’acqua dalle sorgenti del Fizzo di Airola in provincia di Benevento per creare i meravigliosi giochi d’acqua delle fontane della Reggia di Caserta. Questo percorso sotterraneo che raggiunge Caserta attraverso l’Acquedotto Carolino, acquedotto che riprende tecniche e stile dell’ingegneria dei romani, i più grandi della storia può diventare un motore di sviluppo per il territorio, con la creazione di una passeggiata accessibile a tutti, che si immerge in un paesaggio unico per storia, arte, biodiversità, e quindi bellezza e cultura. Un cammino percorribile durante tutto l’anno con la promozione di eventi, iniziative e progetti capaci di unire persone, territori e passioni, un itinerario permanente, che possa entrare nella Rete Escursionistica Campana (REC), trasformando appunto il percorso della gara in una risorsa stabile per il turismo e la valorizzazione del territorio.

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L’edizione 2026 propone due distanze pensate per coinvolgere un pubblico ampio e diversificato: 50 km, dedicata ai runner più esperti e alle sfide di endurance e 17 km, ideale per chi desidera vivere un’esperienza intensa ma accessibile, con un tracciato si snoda tra scorci naturalistici e architettonici di grande suggestione, scenari di straordinaria bellezza, che offrono ai partecipanti l’opportunità di correre immersi in un contesto unico al mondo.

Accanto al progetto sportivo e culturale viaggia un altro progetto, che parla di integrazione sociale, di inclusione e di solidarietà. “Con l’Ecomaratona si vola in un mondo di blu”, la manifestazione regala, ogni volta, un’esperienza unica, a ragazzi e bambini autisitci: un volo panoramico sopra l’Acquedotto Carolino e la Reggia di Caserta. Un gesto simbolico che è la vittoria più grande per atleti, organizzatori e tutti coloro i quali sostengono quest’iniziativa a vario titolo.

Come già detto, dal punto di vista organizzativo, l’evento è curato dall’A.N.F.I. – Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia sezione di Maddaloni e dall’A.S.D. ANFI Sport, con il supporto di Libertas, realtà da sempre impegnate nella promozione dello sport come strumento di benessere, legalità e inclusione. Il tutto con il patrocinio della Reggia di Caserta e dei comuni coinvolti lungo il percorso.

E non manca nemmeno il valore simbolico: al primo classificato dell’Ecomaratona 2026 sarà assegnato un premio speciale intitolato a “Ennio Falco”, figura storica dello sport italiano, che sarà consegnato dal nipote, Ennio Falco medaglia d’oro olimpica nel tiro a volo.

Durante la conferenza, a testimoniare il valore dello sport sono intervenute anche eccellenze di livello internazionale come Claudia Memoli, campionessa europea di scherma, ed Ennio Falco, medaglia d’oro olimpica di Tiro a Volo. Presenze che danno peso, ma soprattutto credibilità a un progetto che non vuole restare sulla carta.

Lo sport è il punto di partenza di una grande idea di valorizzazione di un territorio e di una ricchezza non solo artistica ma anche umana, che in ogni edizione cresce sempre più e aggiunge un nuovo tassello per trasformare il sogno nel progetto concreto che gli organizzatori hanno fin dall’inizio nelle menti e nei cuori.

Le iscrizioni sono già in corso, per tornare a correre, a volare e continuare a sognare e a volare sempre più in alto.