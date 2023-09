Educazione a Tre Voci: “Famiglia, Sport e Scuola” al Centro del Dibattito al Liceo Manzoni di Caserta

Un seminario che si configura come uno degli eventi di spicco all’interno del ricco calendario formativo dell’anno scolastico appena cominciato quello che si terrà martedì 25 settembre, alle ore 10.00, nell’Aula Magna del Liceo “Manzoni”. L’incontro promosso in sinergia dal prestigioso liceo casertano e dal Club Panathlon International Fracta Major Atellano, intende focalizzare l’attenzione sulla necessaria cooperazione tra le tre principali agenzie educative – scuola, sport e famiglia -, intese come presidio di legalità e strumenti di supporto delle attività di prevenzione del disagio giovanile.

“L’obiettivo è promuovere una riflessione approfondita sulla responsabilità condivisa nella formazione dei giovani, evidenziando il ruolo fondamentale che queste tre componenti rivestono nella crescita e nell’educazione dei nostri studenti”, ha dichiarato il Presidente del Club Panathlon International Fracta Major Atellano Franco Capasso.

“È l’evento di apertura della nostra programmazione delle attività sportive – dichiara la Dirigente Adele Vairo – e si preannuncia come una interessante opportunità di crescita culturale e di confronto costruttivo per gli studenti manzoniani, che possono approfondire la comprensione del ruolo cruciale che famiglia, scuola e sport rivestono nelle loro vite su uno dei temi cruciali che oggi impegnano le nostre quotidianità”.

A dare inizio alle attività i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica Adele Vairo, seguiti dall’intervento del Sindaco di Caserta, Carlo Marino, che introdurrà le tematiche della giornata.

Nutrito il parterre di relatori: Antonio D’Amato, Procuratore Aggiunto di Santa Maria Capua Vetere; Franco Capasso, Presidente del Club Panathlon International Fracta Major Atellano; Raffaele Picaro, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Armando Cozzuto, Presidente dell’Ordine degli Psicologi; Giuseppe Scialla, Garante per l’Infanzia e Adolescenza della Campania.

Il seminario sarà moderato da Silvana Virgilio, Cerimoniere del Club Panathlon International Fracta Major Atellano, e da Gianluca Vigliotti, Giornalista Sportivo di fama nazionale.

Ospite speciale Franco Porzio, Campione Olimpico di Pallanuoto, che condividerà la sua esperienza di successo nel mondo dello sport.

Il coordinamento organizzativo è a cura di Luciano De Luca, Antimo Nero, Anna Giovanna Tavarello, Veruska Vitale.

Il Panathlon è un Movimento internazionale per la promozione e la diffusione della cultura e dell’etica sportiva, secondo il riconoscimento ufficiale del CIO, e si propone di approfondire, divulgare e difendere i valori dello sport inteso come strumento di formazione e di valorizzazione della persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini e i popoli.