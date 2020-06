Elezioni 2020 – M5S: “Il Forum giovanile a San Nicola la Strada non esiste da anni. I cittadini vorranno altri 5 anni di amministrazione Marotta?”

SAN NICOLA LA STRADA – Election day a settembre per Suppletive in Parlamento, Referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, elezioni regionali e comunali. Alla fine è questa la norma che sintetizza e caratterizza il decreto legge approvato dalla Camera e che ora passa all’esame finale del Senato, disposizione inserita durante l’esame del provvedimento a Montecitorio e contestata dai comitati referendari, per i quali la consultazione sulla riforma istituzionale non andrebbe confusa con quelle amministrative.

Ma a dividere è anche la data che dovrà essere scelta per le urne, non esplicitamente prevista dal decreto, che indica soltanto una finestra, ma che potrebbe essere quella del 20 e 21 settembre 2020. Nel frattempo a San Nicola la Strada è ripresa la campagna elettorale rimasta sospesa solo durante il periodo dovuto al lockdown.

Nell’ultima seduta di CC del 26 marzo 2019, su proposta del Presidente della 3^ Commissione Comunale, Alessia TISCIONE, i Consiglieri comunale sannicolesi approvarono il “Regolamento della Consulta comunale delle Associazioni”. Tuttavia, analogo impegno non venne profuso per far “risorgere” il Forum Giovani del comune sannicolese ed è un vero e proprio peccato visto che è dal 2013 che tale Organismo manca e non è stato MAI PIÙ rinnovato, eppure tutto il Partito Democratico di allora si era speso molto affinché riuscisse a far eleggere un proprio esponente.

Si sperava, anzi eravamo sicuri che l’avrebbero fatto appena Vito Marotta (del PD) si fosse insediato per la prima volta a Sindaco nel 2015. Nulla di tutto ciò è avvenuto con grande rammarico dei moltissimi giovani di sinistra (GD) che contavano sul fatto che il neo Sindaco era proprio del PD. L’ultima notizia che si ha di questo bellissimo organismo, il cui obiettivo era ed è quello di avvicinare i giovani alla vita politica del proprio paese, risale addirittura al 25 aprile 2013 quando il Presidente dell’Associazione giovanile sannicolese, Fabio RUSSO, inviò alla stampa un comunicato con il quale rendicontava sull’attività svolta nel corso del 2012.

Come testata giornalistica, BELVEDERE NEWS si è occupata del Forum Giovani in moltissimi articoli, nessuno dei quali ha smosso le coscienze dei nuovi amministratori del Partito Democratico e del Movimento Strada Nuova del vice sindaco Antonio MEGARO.

Il Consiglio comunale istituì nel 2007 il “Forum Giovanile Comunale”, quale organismo stabile sulla condizione giovanile e spazio di incontro di tutte le realtà giovanili. Ora, questo argomento è stato ripreso dal Movimento 5 Stelle di San Nicola la Strada che, in post pubblicato sulla pagina cittadina del loro movimento, fanno sapere:

“Il forum giovanile di Caserta riesce a vincere un bando con il progetto “Giovani in comune”, per un importo complessivo di ben 18.920 euro che la Regione finanzia per ben 13.920 euro, ossia per la maggior parte del suo importo. Tanti altri comuni sono riusciti a vincere il bando, anche con importi di 15.000 euro! Direte voi: e San Nicola la Strada cosa avrà fatto? Ebbene, la nostra città non ha potuto partecipare! Perché? Per un motivo fondamentale: in ben 5 anni il forum giovanile non solo non è mai stato istituito dall’amministrazione Marotta, ma addirittura non è mai stata neanche avviata la procedura necessaria, nonostante i nostri ripetuti inviti.

Forse la nostra città fa già tanto per i giovani, prevedendo iniziative e spazi appositi? Non ci risulta. Forse la nostra città non necessiterebbe di questi fondi? Non ci pare, anzi, non ne dedica proprio alle fasce giovanili. Forse le consulte cittadine e gli organismi di partecipazione popolare esistenti risultano più che sufficienti? Nemmeno questo: sono pochi, male regolamentati e, per di più, mai nessuno partito!

Forse quest’amministrazione ha capacità di reperire fondi in altri ambiti? Beh, neanche a parlarne! Il nostro programma, costruito nei mesi precedenti, prevede che a organismi di partecipazione popolare, dedicati a giovani e non, debba essere data un’importanza notevolmente superiore. I cittadini sannicolesi vorranno altri 5 anni di amministrazione Marotta?”.