Elezioni 2020. Tiziana De Chiara del M5S è il candidato sindaco di San Nicola la Strada

SAN NICOLA LA STRADA – A San Nicola la Strada, la professoressa Tiziana DE CHIARA è il candidato Sindaco del Movimento 5 Stelle cittadino e, almeno sinora, anche la prima ed unica donna in lizza per lo scranno di Primo Cittadino. Tiziana De Chiara ha vinto le “comunarie 2020”, le consultazioni organizzate per scegliere il sindaco grillino, ed ha ricevuto l’avallo ufficiale del blog di Beppe Grillo ed è stata ufficialmente presentata dal Senatore Agostino SANTILLO alla presenza dell’attuale Portavoce in Consiglio Comunale Federico DE MATTEIS.

“È con grande orgoglio” – ha esordito Santillo nel presentare la vincitrice delle “comunarie” di San Nicola la Strada – “che annunciamo che il nostro progetto per San Nicola la Strada, nato e definito dall’ascolto dei nostri concittadini e limato dall’esperienza accumulata in questi 5 anni, è stato accettato dal Movimento 5 Stelle ed è presente tra le prime tre liste certificate per le prossime amministrative. Saremo presenti alla prossima tornata per le elezioni amministrative 2020 con la nostra candidata Sindaca Tiziana De Chiara.

Federico De Matteis” – ha proseguito Santillo – “è e sarà parte del progetto di città che noi, insieme a tutti voi, vogliamo. Siamo cresciuti insieme e l’importanza dei fatti e della volontà di perseguire il bene comune è predominante sui singoli, che, in quanto portavoce, possono alternarsi senza nulla togliere alla forte azione delle idee. Questo è il Movimento 5 Stelle”.

Venerdì scorso, 28 settembre 2020, il M5s a livello nazionale ha comunicato le prime tre liste certificate del MoVimento 5 Stelle per le amministrative 2020 pubblicate anche nella sezione ufficiale su movimento5stelle.it: 1°) Terracina (LT) di Piero Vanni; 2°) Andria (BT) di Michele Coratella; 3°) San Nicola la Strada (CE) di Tiziana de Chiara. La scadenza per la presentazione delle liste in vista delle prossime elezioni amministrative è stata prorogata dal 6 marzo al 20 marzo.

La Professoressa Tiziana De Chiara, nata il 30 giugno 1972, ha conseguito a luglio del 1990 il Diploma di licenza linguistica, presso il Liceo Linguistico L.R. Fondazione “Villaggio dei Ragazzi” in Maddaloni, con 60/60 e, nell’ottobre del 1998, si laurea, con il massimo dei voti e con “lode”, in Lingue e Letterature Straniere Moderne Indirizzo linguistico-glottodidattico presso l’Istituto Universitario Orientale Napoli.

Dal settembre 2017 è docente a tempo indeterminato di lingua e civiltà inglese ed attualmente è docente presso il Liceo Scientifico “Federico Quercia” di Marcianise. Fra i suoi hobby c’è la recitazione e dal 1996 in poi ha calcato le scene di numerose compagnie teatrali casertane. Sin dalla nascita del Movimento 5 Stelle ne ha seguito le orme ed ha partecipato attivamente all’elezione di Federico De Matteis quale Primo Portavoce del Movimento nel Consiglio Comunale sannicolese.

La sua candidatura alla carica di Sindaco porta una ventata di freschezza in una Città dove la politica è sempre stata maschilista e su candidati da decenni sempre in pista e con diverse “casacche”. “Ora comincia la salita più dura” – ha affermato Tiziana De Chiara – “confido sul fatto che insieme la potremo affrontare con ottimi risultati. Io sarò il portavoce, voi la voce stessa!!!”.