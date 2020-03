Elezioni 2020. Tullio Vaccari rinuncia alla candidatura con il Movimento 5 Stelle di San Nicola la Strada

SAN NICOLA LA STRADA – Negli ultimi mesi c’era stato un significativo avvicinamento da parte del Consigliere comunale Tullio VACCARI verso il Movimento 5 Stelle di San Nicola la Strada. Nelle ultime ore però abbiamo contattato il Consigliere, attualmente all’Opposizione dell’attuale amministrazione del PD-Strada Nuova-ex Nuovo Centro Destra, e la notizia che ci ha dato non lascia alcuna possibilità che questo matrimonio fra Tullio Vaccari e M5s possa essere “benedetto”.

La motivazione insormontabile per il consigliere è l’assoluta divergenza sul Referendum Taglia Parlamentari, cavallo di battaglia del M5s. Tullio Vaccari è contro il taglio dei Parlamentari e, quindi, voterà NO AL LORO TAGLIO così che tutto resti come ora. Per onesta intellettuale Vaccari ha comunicato al Portavoce del M5s in Consiglio comunale, Federico DE MATTEIS la sua decisione.

“Il Movimento 5 Stelle” – ci ha dichiarato Vaccari – “è un movimento fatto di giovani che propongono costantemente delle idee innovative che potrebbero cambiare il nostro territorio. Purtroppo, sono costretto a malincuore a scegliere una strada diversa perché comunque abbiamo delle idee diverse dal punto di vista Nazionale. Ciò che ci ha allontanati” – ha aggiunto – “è sul prossimo Referendum sul taglio dei parlamentari.

Il mio umile punto di vista è che tagliare i parlamentari può rivelarsi una sconfitta dal punto di vista della democrazia. Significherebbe” – sottolinea – “non avere per le città, come la nostra, nessun punto di riferimento politico locale, senza considerare l’aspetto economico che, dal mio punto di vista, rimarrà invariato. Questa tematica è stata affrontata con maturità e rispetto” – ha, infine, concluso Vaccari – “ma poiché è diversa da ciò che viene sponsorizzato dal movimento, sono costretto a dover rinunciare alla mia candidatura con loro.

Ciò che conta è che indipendentemente dal percorso che intraprenderò, ci sarà sempre, da parte mia, una collaborazione per tematiche funzionali condivise”. Al momento non ci ha potuto ancora confermare la sua adesione alla lista del collega Raffaele DELLA PERUTA che è propenso a candidarsi a Sindaco in opposizione alla coalizione di Vito Marotta.