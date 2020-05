Elezioni Regionali in Campania : probabile la data del 20 settembre

Caserta.La prossima estate in Campania si prospetta di fuoco sotto ogni punto di vista. Dopo la riunione di ieri ,martedi 26 maggio , tenutasi a Palazzo Ghigi fra il Presidente Conte , i capo delegazione di maggioranza, il Ministro dell ‘Interno Lamorgese, il Ministro degli Affari Regionali Boccia e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fraccaro , si fa sempre più’ probabile l’ipotesi del voto nel mese di Settembre.

Sarebbe Domenica 20 settembre il giorno individuato sia per le Elezioni Regionali sia per quelle Amministrative in tutti quei comuni per i quali è previsto il voto nel 2020. Ricordiamo inoltre , per chi non lo sapesse, che proprio il 20 Settembre è previsto il referendum sul taglio dei parlamentari.